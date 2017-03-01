Весенний сезон в псковском драмтеатре откроет интерактивный детский спектакль «Краденое солнце»

17:03, 01 марта 2017, ПАИ

Псковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина представил мартовскую афишу мероприятий. Весенний сезон 4 марта откроет интерактивный детский спектакль «Краденое солнце». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области. Премьера спектакля «Краденое солнце» состоится в креативном пространстве театрального музея.

На большой сцене театра для детей постарше 4 марта будет спектакль «Приключения Чиполлино». Также в эти выходные на малой сцене зрители увидят премьеру по ранним рассказам Антона Чехова «Позвольте вам выйти вон!».

Также, в театре состоится показ спектакля «Золушка», вдохновленная сказкой Евгения Шварца и работами нидерландского художника Пита Мондриана. «Золушка» петербургского режиссера Натальи Лапиной понравится и детям, и взрослым. Показ состоится 11 марта в 12:00.

Еще один спектакль, который представят в марте - ностальгическая комедия от главного режиссера театра Александра Кладько «Соседи». Также, псковичи могут увидеть лирическую комедию абсурда по рассказам Сергея Довлатова от режиссера Бориса Бирмана - «Человек, обреченный на счастье». Её покажут 24 марта. Поклонников музыкальных спектаклей порадует комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Пьера де Бомарше, воплощенная в Псковском театре драмы режиссером Олегом Молитвиным. Постановка для зрителей старше 16-ти лет.

Еще один спектакль большой сцены для той же возрастной категории - «Фантазии Фарятьева». Работу режиссера Олега Куликова представят 25 марта.

Также в марте на малой сцене покажут лучшие постановки из репертуара Псковского академического театра.

Поклонников поэзии приглашают 11 марта. Заслуженный артист России Виктор Яковлев представит программу «Свеча горела на столе, свеча горела...», посвященную истории и судьбе романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Еще один спектакль по Чехову - «Ионыч» пройдет на малой сцене 15 марта.

Вторая работа Заслуженного артиста России Виктора Яковлева - «Солдатики» будет представлена 17 марта на малой сцене театра.

Два показа «Пиковой дамы» состоятся 12 и 24 марта. В пресс-службе отметили, что билетов на этот спектакль почти не осталось, поэтому поклонникам Пушкина советуем поторопиться с покупкой.

«Особого внимания заслуживает еще одна постановка малой сцены - работа французского режиссера Ришара Брюнеля «Роберто Зукко». Сюжет спектакля основан на одноименной книге Бернар-Мари Кольтеса. «Роберто Зукко» - совместный проект Псковского академического театра драмы и Института Франции в России при Посольстве РФ», - рассказали в пресс-службе.

«Роберто Зукко - это реальная история серийного убийцы, который в 80-хх годах был объявлен самым разыскиваемым преступником во Франции, Италии и Швейцарии». Первый показ в этом году состоится 31 марта.

Билеты можно приобрести онлайн и в кассах театра, а также в гипермаркете «Империал».