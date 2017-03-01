Псковское УФСБ напомнило «телефон доверия»

14:25, 01 марта 2017, ПАИ

УФСБ России по Псковской области напоминает гражданам о круглосуточном функционировании «телефона доверия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Телефон доверия» Управления является средством прямой связи граждан, используемым для сообщения информации, в том числе анонимно:

- о подготавливаемых, совершаемых или совершённых противоправных деяниях, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов безопасности, о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

- о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности, а также по другим вопросам, рассмотрение которых отнесено к компетенции органов федеральной службы безопасности.

«Для УФСБ России по Псковской области важна любая информация, которая поможет выявить и пресечь деятельность иностранных спецслужб, предотвратить террористические акты, выявить преступления коррупционной направленности, обеспечить безопасность граждан», - подчеркнули в ведомстве.

Контактный телефон 8 (8112) 66-22-66. Конфиденциальность полученной информации гарантируется.