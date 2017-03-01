Силовики освободили захваченных условными террористами сотрудников псковской филармонии
28 февраля оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Псковской области провел антитеррористическое учение под условным наименованием «Метель-БКЗ-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства управлений ФСБ, МВД, УФСИН, отдел Росгвардии, МЧС России по Псковской области, подразделений Минобороны РФ, других силовых структур региона, представители органов исполнительной власти.
По замыслу учения, группа вооруженных лиц совершила захват заложников из числа сотрудников Большого концертного зала Псковской областной филармонии.
Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна «террористы» были нейтрализованы, все заложники освобождены, отработаны элементы ликвидации последствий террористического акта.
Подводя итоги, Алексей Кальян отметил, что задачи учения выполнены, цели достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.
Антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности оперативных служб области, проводятся регулярно согласно плану Национального антитеррористического комитета.