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Общество

Псковский археолог предлагает современным строителям брать пример у своих предшественников

Начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов предлагает современным строителям, занимающимся прокладкой коммуникаций, брать пример у своих предшественников. Об этом он сообщил в эфире проекта ПАИ-live 1 марта.

По его словам, некоторые псковские дренажные системы, которым несколько веков работают и до сих пор отводят воду. «Вообще современным специалистам бы поучиться тому, как дренаж прокладывали ранее. Это довольно интересные конструкции. Археология ведь - не только клады и тысячи монет, но и такие вот коммуникации», - отметил Александр Михайлов.

Так, часть трубы первого городского водопровода конца XIX века найдена на улице Карла Маркса в Пскове, позже на раскопе «Подзноевский-16» обнаружился шестиметровый дренажный колодец XVI-XVII веков, дренажную систему археологи нашли также и на раскопе за бывшей «Чебуречной» на Октябрьском проспекте.

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