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Общество

Россияне назвали поводы для гордости страной

Победа в Великой Отечественной войне занимает у россиян первое место в рейтинге гордости своей страной, составленном «Левада-центром» по итогам опроса. За это историческое событие высказались более 80% респондентов, сообщает «Известия».

Пункт «Присоединение Крыма к России», впервые включенный в опрос в 2017 году, выбрали 43% респондентов. Ранее вторую строчку рейтинга занимал пункт «Ведущая роль страны в освоении космоса». Сейчас достижениями в космической сфере гордятся 41% россиян.

Участники опроса также гордятся русской литературой, превращением страны в одну из ведущих промышленных мировых держав, достижениями российской науки, а также оружием и моральными качествами русского человека.

Отвечая на вопрос о том, что же вызывает у россиян стыд и огорчение, большинство опрошенных заявили, что «великий народ и богатая страна живет в вечной бедности и неустроенности».

Всего в опросе приняли участие 1600 человек из 137 населенных пунктов РФ. Он проводится с 1999 года.

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