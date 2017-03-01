Писатель и путешественник Евгений Рудашевский порекомендовал псковичам прочитать «Город Бестий»

14:34, 01 марта 2017, ПАИ

Новым участником проекта «Писатель рекомендует!», который в январе запустила Централизованная библиотечная система Пскова, стал писатель, путешественник, журналист Евгений Рудашевский.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ЦБС, он рекомендовал псковичам к прочтению пять книг.

Первая из них «Город Бестий» Исабель Альенде, которую советуют прочесть тем, кто «только начинает знакомиться с приключенческой литературой и не готов читать более сложные, более продуманные романы».

В аннотации к произведению сказано: «Основные приметы современной приключенческой подростковой литературы. Тяжело больная мама, загадочная бабушка, экологические проблемы, выживание малых народов и, конечно, экспедиция по джунглям Южной Америки. Своеобразное упрощённое переложение «Затерянного мира» Конана Дойла (без динозавров, но с другими «таинственными созданиями») с примесью индейской философии. Сюжет предельно простой, во многом предсказуемый, поэтому читается легко, без излишних переживаний».

Следующее издание «Аликс и монеты» Александра Андерсона. «Погружение в онейрическое пространство, в котором нет прямой, выраженной сюжетной линии, что делает произведение абсолютно непредсказуемым. Прочитав одну главу, понимаешь, что не имеешь ни малейшего представления о том, что будет дальше. Приятное чувство потерянности в тексте, в вымышленном мире. Сон во сне. Путаница образов и чувств. В центре – девочка, которая отправилась в загадочный Элизиум искать своих родителей. Сама девочка и другие персонажи быстро забудутся, но общее чувство абсурдности останется, а это – самое ценное. Отсылки к «Приключениям Алисе в стране чудес» и «Между двух стульев» неизбежны, но лучше их избежать и воспринимать книгу отдельно», отмечается в аннотации.

Прочитать это произведение рекомендуют тем, кто «любит долгие, путаные сны, тем, кто устал от предсказуемых и одноплановых сюжетов современных «взрослых сказок», Евгений Рудашевский рекомендует книгу «Моя мама любит художника» Анастасии Малейко. «Это книга-настроение. В тёплых персиковых тонах. Без привязки к реальному месту или конкретному времени. Читается за несколько часов. Сюжет и герои быстро забываются, остаётся главное – послевкусие. Бережное отношение и любовь к деталям. Частичная визуализация за счёт фильма «Амели» неизбежна. Как показывает практика, книга отлично читается вслух», - сказано в описании к произведению.

Ещё одно произведение - «Друг-апрель» Эдуарда Веркина, которое советуют почитать «прежде всего, городским жителям», поскольку книга даёт «шанс узнать, как на самом деле живёт Россия».

«Веркин, безусловно, один из самых сильных современных подростковых писателей. Ему удаётся главное – сделать подростковую книгу настоящей литературой, а не осторожным, поучительным или терапевтическим произведением, - сказано в аннотации к книге. - «Друг-апрель» – история Холдена Колфилда, родившегося в российской глубинке. Отсылка к Сэлинджеру не так очевидна, но неизбежна – на каждой странице чувствуешь смрадное общечеловеческое болото, из которого пытается выбраться слепой неопытный подросток. Впрочем, художественно и эмоционально тут лучше сделать отсылку к «Аризонской мечте» Эмира Кустурицы. В книге Веркина, конечно, нет такого надрыва и тяготения к пропасти чёрного безумия, но общая тональность – та же».

Последняя рекомендованная книга - «Дикий лес» Колин Мэлой. «Если роман вообще – это «зеркало, с которым идёшь по большой дороге: оно отражает лазурь небосвода, грязные лужи и ухабы», то «Дикий лес» – это зеркало, в котором отразились основные образы и тенденции современной мистической/сказочной/фэнтезийной культуры. Девочка отправляется в загадочную чащобу, чтобы спасти похищенного воронами годовалого брата. А дальше... дальше будут разбойники, койоты в мундирах, война лесных обитателей, магия, злая губернаторша», - отмечается в описании книги.

Евгений Рудашевский уверен, что «Дикий лес» понравится тем, «кто любит сказочные произведения и хочет прочитать что-то лёгкое, тем, кто не будет придираться ни к сюжету, ни к персонажам, тем, кто любит подростковые мистические фильмы».

В Центральной библиотечной системе также добавили, что Евгений Рудашевский свой первый рассказ написал в пятом классе, и в последующем сочинение осталось его любимым занятием. В детстве по ночам читал Фенимора Купера, Джека Лондона, Генри Райдер Хаггарда, Аркадия Фидлера.

Наиболее ценными для себя писатель считает две премии: это «Книгуру» - за повесть «Здравствуй, брат мой Бзоу!» и премия «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига - за путевой дневник, написанный в Индии.