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Общество

Отец Героя России Владимир Воробьёв: Пока у страны есть такие сыны, Россия будет жить, развиваться и идти вперёд

1 марта в 104-ом гвардейском Краснознаменном десантно-штурмовом полку 76-й ДШД состоялся памятный вечер, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В этот день здесь собрались военнослужащие и командование дивизии, родители и родственники десантников, погибших 1 марта в 2000 году в Чечне. Также на мероприятии присутствовали губернатор Псковской области Андрей Турчак и командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

Андрей Сердюков отметил, что в зале нет ни одного человека, который бы не потерял на полях брани своих близких, будь то годы Великой Отечественной войны или горячие точки современной России. «Подвиг 6-й роты — это напоминание всем нам, что русский солдат непобедим. С нашей верой и умением помнить герои-десантники будут жить вечно», — сказал он и предложил всем вместе почтить память павших минутой молчания.

Особые слова благодарности командующий выразил родителям военнослужащих, за то, что они воспитали таких сыновей.

Депутат Псковской городской Думы, отец Героя России Алексея Воробьева Владимир Воробьев напомнил, что неравный кровопролитный бой длился 18 часов, и рота, умирая, победила. «Пока у России есть такие сыны, как наши ребята — Евтюхин, Доставалов, Соколов, Травин, Романов — Россия будет жить, развиваться и идти вперед. Вечная память героям, отдавшим свои жизни за веру, Отечество и народ».

В рамках памятного вечера прозвучали музыкальные произведения в исполнении военного оркестра 104-го полка.

Напомним, в Псковской области 1 марта - региональный День памяти военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Сегодня в регионе прошли памятные мероприятия в честь погибших 17 лет назад в Чечне героев-десантников 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

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