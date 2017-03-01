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Общество

Новые викинги: ПАИ-live c Александром Михайловым (ВИДЕО)

Гостем прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 1 марта, стал начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

Он рассказал об уникальном открытии псковских исследователей - древнем поселении эпохи викингов возле новосокольнической деревни Горожане. По богатству находок, сохранности и толщине культурного слоя это средневековое поселение не имеет равных в Псковской области. Но сейчас главная задача археологов - сделать всё, чтобы уберечь наследие прошлого от «черных копателей».

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