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Восточное серебро, украшения и весовые гирьки нашли археологи в Новосокольническом районе (ФОТО)
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Культура

Восточное серебро, украшения и весовые гирьки нашли археологи в Новосокольническом районе (ФОТО)

Об уникальном поселении эпохи викингов, обнаруженном у деревни Горожане Новосокольнического района, рассказал в прямом эфире проекта ПАИ-live 1 марта начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области  Александр Михайлов. Как он сообщил, среди находок были восточное серебро - дирхемы из Средней Азии, монеты VII-X веков, порядка 100 весовых гирек.

Фото Археологического центра Псковской области

«Там широко представлены артефакты материальной культуры скандинавских народов, в том числе украшения», - добавил специалисты и отметил, что псковичи вообще были включены в торговлю со скандинавами, и множество найденных предметов связаны с этим. «Комплекс вещей говорит о том, что торговля здесь шла чрезвычайно активно», - констатировал Александр Михайлов.

Фото Археологического центра Псковской области

По его словам, летом 2016 года псковские археологи провели в Новосокольническом районе разведочные работы, выяснили основные характеристики этого памятника. «Сейчас информация об этом объекте базируется на том, что человек, открывший этот памятник, передал в музей», - сказал собеседник агентства.

Фото Археологического центра Псковской области

«Стоит говорить об уникальности найденного поселения с точки зрения очень мощного  культурного слоя в 80-90 сантиметров. Обычно он не превышает 30 сантиметров. Кроме того, можно упомянуть хорошую сохранность находок, также из культурного слоя удалось извлечь довольно разнообразный набор артефактов, этот факт выделяет это поселение из числа прочих найденных, - продолжил Александр Михайлов. - Мы получили целостный, сохранный комплекс, так как культурный слой X-XI не был нарушен. Памятник поставлен на госохрану. Однако есть угроза   со стороны грабительских раскопов. Люди пытаются добыть артефакты, причем такие раскопы обнаружились на площади 300 квадратных метров. Надеюсь, благодаря общественному резонансу и информации об уникальности с точки зрения археологии этого объекта нам удастся его сохранить».

Фото Археологического центра Псковской области

Он также заметил, что коллеги-археологи из Москвы и Санкт-Петербурга тоже заинтересованы в исследовании этого новосокольнического поселения, поскольку такая находка - «большая удача и редкость». «Подобных поселений на территории бывшей Древней Руси можно по пальцам сосчитать», - резюмировал собеседник агентства.

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