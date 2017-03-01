В псковском СИЗО вспомнили о подвиге 6-ой роты

17:56, 01 марта 2017, ПАИ

В учебно-консультационном пункте при СИЗО-1 в Пскове прошел классный час «Забыть – значит предать», посвященный 17-ой годовщине памяти воинов-десантников 6-ой роты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева. Она рассказала, что перед началом занятия ребята минутой молчания почтили память погибших военнослужащих, зажгли свечи.

В ходе урока прозвучали музыкальные композиции, посвященные героям-десантникам, а также были показаны документальные фильмы « Дорога в Ад», «Высота 776 – 6 рота», из которых учащиеся узнали о последнем бое «крылатой пехоты», проявленном мужестве и верности воинскому долгу.

«Подвиг десантников 6-ой роты 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии явил миру пример массового героизма и заставили еще раз восхититься силой духа российского воина, силой самоотверженной любви к нашей великой Родине», - сказала Наталья Афанасьева, завершая классный час.