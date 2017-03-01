Банда воров задержана в Великих Луках

15:28, 01 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Виликолукский» получил информацию о том, что из магазина на проспекте Ленина совершена кража денег.

Сотрудники Росгвардии выдвинулись на место происшествия и задержали троих граждан. Выяснялось, что пока двое молодых людей отвлекали продавца, третий похитил из кассы деньги.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемых доставили в дежурную часть отдела полиции.