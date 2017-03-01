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Общество

Дождь и до +6 градусов обещают псковские синоптики 2 марта

2 марта на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

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