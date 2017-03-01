Над дорогами магистральных улиц Пскова устанавливаются дублирующие знаки «Пешеходный переход»

17:11, 01 марта 2017, ПАИ

В рамках мер по улучшению организации дорожного движения и повышению безопасности в Пскове устанавливаются дублирующие знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью магистралей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках муниципального контракта предусмотрена установка знаков над проезжей частью на 51 объекте. Как пояснили в Управлении городского хозяйства администрации Пскова, под объектом понимается весь перекресток.

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При производстве работ были выявлены недостатки в установке конструкций, на данный момент ведутся работы по их устранению, сообщили в УГХ.

Отметим, дублирующие знаки «Пешеходный переход» (5.19.1) над проезжей частью в Пскове устанавливаются по рекомендации ГИБДД УМВД России по городу в связи с изменениями в ГОСТ: «Подобные конструкции должны быть установлены на пешеходных переходах, расположенных на дорогах с двусторонним движением с двумя и более полосами для движения в данном направлении, а также на дорогах с односторонним движением с тремя и более полосами».

Напомним, начальник городской ГАИ Владимир Папорт на общегородском совещании по итогам работы в январе 2017 года отметил, что зафиксировано общее снижение аварийности на дорогах в Пскове - на 40%, также на 25% снизилось количество пострадавших. По его словам, это результат «работы ГИБДД и Администрации города по освещению пешеходных переходов и улучшению уличной дорожной сети в части организации транспортного и пешеходного потоков».