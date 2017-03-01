До 1 сентября в Псковской области планируют расселить 302 аварийных дома

16:06, 01 марта 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов отчитался о ходе реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Вице-губернатор выступил с докладом на совещании под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова в среду, 1 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего в рамках реализации программы в срок до 1 сентября 2017 года на территории Псковской области планируется расселить 302 многоквартирных дома, более 4 тыс. человек, проживающих на аварийной площади более 59 тыс. кв. метров. На эти цели планируется затратить 1,9 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей уже использованы. По состоянию на 15 февраля, в благоустроенные жилые помещения фактически переселены 2,5 тысячи человек из более чем тысячи аварийных помещений площадью.

Напомним, Президентом Российской Федерации поставлена задача в срок до 1 сентября 2017 года ликвидировать аварийный жилищный фонд. Как отметил вице-губернатор, Псковская область готова выполнить поставленную задачу.

Перед началом совещания Александр Кузнецов принял участие в рабочей поездке полпреда президента в СЗФО во Всеволожский район Ленинградской области. В ней также участвовали представители Минстроя России, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО, государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, органов прокуратуры, Государственной Думы. Делегацией были осмотрены введенные в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, построенные в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Дубровском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области.