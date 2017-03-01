Областная библиотека приглашает псковичей на открытие выставки «Рисуйте свободно!»

17:27, 01 марта 2017, ПАИ

5 марта в 14:00 в Псковской областной библиотеке состоится открытие художественной выставки из серии «Как прекрасен этот мир». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Свои работы представят участники и преподаватели арт-клуба «Живопись», который открылся на базе отдела литературы по культуре и искусству в 2014 году. Руководит клубом художник – любитель Татьяна Куликова. Занятия ведут педагог художественного отделения школы искусств города Пскова Тамара Проненко, член Союза художников России Эдуард Шарипов,

Живописные работы членов клуба В. Морозовой, В. Васильевой, Е. Двоскиной, С. Манаевой, А. Липко, Л. Беленко, Е. Устиновой из цикла «Цветочное настроение» выполнены в техниках акварели и масла, также посетители увидят картины из войлока.

На клубные занятия собираются люди пенсионного возраста, для которых живопись не являлась основной профессией, но стала необходимой частью жизни, отметили организаторы.

Это вторая выставка работ учеников арт-клуба «Живопись», она начинает цикл художественных экспозиций «Цветочное настроение». Открытие экспозиции приурочено к Международному женскому дню 8 марта. В отделе литературы по культуре и искусству будет организована выставка книг, в которых представлены самые разнообразные техники живописи: от акварели и акрила до гуаши и масла.