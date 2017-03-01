В Пскове стартовал первый региональный чемпионат среди поваров «Молодые профессионалы»

16:44, 01 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 1 марта, в Пскове, на базе агротехнического колледжа стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) среди поваров.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, перед официальным открытием соревнования, для потенциальных абитуриентов - выпускников городских и областных школ 9-11 классов была организована программа, в рамках которой Псковский Центр занятости провел профи-квест «Попробуй себя в профессии» и тестирование на профориентацию.

На каждой из 11 станций квеста были представлены основные профессии, которым обучают в агротехническом колледже. На станциях студенты старших курсов и преподаватели колледжа провели мастер-классы.

Самыми востребованными специальностями колледжа считаются пожарная охрана, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, электроснабжение, технология продукции общественного питания, организация и технология защиты информации, кинология и ветеринария.

Представительница колледжа рассказала, что эти профессии также очень популярны за границей.

Отметим, что у Псковского агротехнического колледжа есть еще два филиала - в посёлке Идрица (Себежский район) и городе Себеже. При этом филиал в Идрице – единственный на Северо-Западе России ведёт обучение по специальности «кинология».

Напомним, что первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) среди поваров будет проходить на базе Псковского агротехнического колледжа с 1 по 3 марта.

Worldskills — международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций.