Псковские дзюдоисты завоевали медали на Первенстве Северо-Запада
Воспитанники псковской спортивного центра «Бригантина» стали призерами Первенства Северо-Запада по дзюдо среди юношей 2003-2004 года рождения. Соревнования прошли в Сосновом Бору Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Бригантине».
В весовой категории 73 килограмма пскович Исмаил Исмаилов завоевал серебряную медаль, а Роман Павлов занял третье место.
К состязаниям юношей готовят тренеры Николай Швец и Беги Нанскани.