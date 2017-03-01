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Спорт

Псковские дзюдоисты завоевали медали на Первенстве Северо-Запада

Воспитанники псковской спортивного центра «Бригантина» стали призерами Первенства Северо-Запада по дзюдо среди юношей 2003-2004 года рождения. Соревнования прошли в Сосновом Бору Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Бригантине».

Фото предоставлено спортцентром "Бригантина"

В весовой категории 73 килограмма пскович Исмаил Исмаилов завоевал серебряную медаль, а Роман Павлов занял третье место.

К состязаниям юношей готовят тренеры Николай Швец и Беги Нанскани.

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