Участники чемпионата «Молодые профессионалы» не останутся без работы, уверен президент псковской ТПП

17:22, 01 марта 2017, ПАИ

Участники регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) среди поваров не останутся без работы, уверен президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Об этом он заявил на открытии трёхдневного чемпионата в агротехническом колледже, передаёт корреспондент Псковского агентства информации,

«Вы выбрали достойную и нужную профессию. Без работы не останетесь», - отметил Владимир Зубов.

В конкурсе компетенций «Поварское дело» принимают участие шесть девушек. Экспертами состязания выступают профессионалы в сфере общественного питания, в том числе гендиректор ООО «СевЗапИнвест» Николай Загоруй и руководитель ресторана «Калейдоскоп» Светлана Андреева. Они, в частности, пожелали молодым профессионалам побед и успехов.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова также приветствовала участников регионального чемпионата и напомнила, что в прошлом году Псковская область влилась в движение Worldskills Russia. Она выразила надежду, что регион займёт в нём лидирующие позиции. «Нам нужно набраться сил и показать умения по всем заявленным профессиям. Сегодня мы переживаем особый период развития экономики и региона: впервые у нас вакансий больше чем тех, кто ищет работу», - сказала Вера Емельянова и объяснила это тем, что в каждой сфере требуются настоящие профессионалы, на подготовку которых и направлено движение Worldskills Russia. «В добрый путь», - обратилась вице-губернатор к участникам чемпионата.

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников отметил, что проведение подобного чемпионата престижно для Псковской области и добавил, что конкурс должен способствовать появлению как можно большего количества профессионалов своего дела.

Отметим, что участникам соревнований предстоит выполнить два модуля заданий, в каждый из которых входит приготовление трех блюд. Оценивать ребят будут преподаватели региональных колледжей и шеф-повара ресторанов города и области.

Победители областного этапа поедут на отборочные соревнования в Якутию, а лучшие в мае отправятся на национальный чемпионат в Краснодар.

Кроме того, в рамках чемпионата псковские работодатели проведут мастер-классы и семинары для студентов и педагогов профессиональных образовательных учреждений. Школьники смогут поучаствовать в квесте «Попробуй себя в профессии» и познакомиться со специальностями, которые можно получить в образовательных учреждения области.

Worldskills — международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций.