Читатели ПАИ могут выбрать своего «Мистера Псков»
На сайте Псковского агентства информации стартовало голосование за участников конкурса «Мистер Псков - 2017». Читатели могут ежедневно отдавать свои голоса за понравившегося конкурсанта. Голосование продлится до 18:00 10 марта.
Победитель получит приз зрительских симпатий читателей ПАИ. Церемония награждения пройдёт в рамках финала конкурса 11 марта.
Напомним, что в конкурсе «Мистер Псков» участвуют 7 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.
Спонсоры: магазин «Спортландия», туристическое агентство «CoralTravel» на Некрасова, 6, Аквапарк «Акваполис», ТК «Пик60», ЖК «Екропа», ТЦ «Максимус», фотостудия «Родина».
Информационная поддержка: Псковское агентство информации, радиостанции «7 небо» и «Радио Дача», газеты «Псковская правда» и «Комсомольская правда».