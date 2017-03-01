Читатели ПАИ могут выбрать своего «Мистера Псков»

17:36, 01 марта 2017, ПАИ

На сайте Псковского агентства информации стартовало голосование за участников конкурса «Мистер Псков - 2017». Читатели могут ежедневно отдавать свои голоса за понравившегося конкурсанта. Голосование продлится до 18:00 10 марта.

Победитель получит приз зрительских симпатий читателей ПАИ. Церемония награждения пройдёт в рамках финала конкурса 11 марта.

Напомним, что в конкурсе «Мистер Псков» участвуют 7 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Организаторами конкурса выступают Медиахолдинг Псковской области, продюсерский центр «Королев продакшн» при участии сети клубов «С-фитнес», Академии тенниса Пскова и Бойцовского клуба.

Спонсоры: магазин «Спортландия», туристическое агентство «CoralTravel» на Некрасова, 6, Аквапарк «Акваполис», ТК «Пик60», ЖК «Екропа», ТЦ «Максимус», фотостудия «Родина».

Информационная поддержка: Псковское агентство информации, радиостанции «7 небо» и «Радио Дача», газеты «Псковская правда» и «Комсомольская правда».