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Общество

Псковский хореографический ансамбль «Бусинки» стал победителем международного конкурса-фестиваля «В гостях у сказки»

Хореографический ансамбль «Бусинки» Детской школы искусств Пскова стал победителем Международного конкурса-фестиваля «В гостях у сказки», который проходил в городе Великий Устюг (Вологодская область). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По результатам выступления диплом Лауреата Гран-При в номинации «Соло» завоевал Иван Андреев за исполнение хореографической композиции «Капитан Джек-Воробей» в постановке Юлии Кошелевой. Дипломом Лауреата I степени в номинации «Эстрадный танец» награждён художественный коллектив детский хореографический ансамбль «Бусинки» за исполнение композиций «Озорная компания» и «Перемена».

Также диплом Лауреата II степени коллектив ансамбля «Бусинки» получил в номинации «Детский танец» за исполнение композиций «Рождественский хоровод» и «Кис-кис-мяу».

В рамках творческой поездки учащиеся посетили Вотчину Деда Мороза и поучаствовали в мастер-классе «Бабушкины куклы»: каждый смог изготовить себе оберег - куклу «Успешницу».

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