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Общество

Полиция Псковской области пополнилась новыми сотрудниками

Группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Церемония прошла в помещении музея псковской полиции. Учеба 25 молодых полицейских длилась несколько месяцев. Принятие присяги стало финалом в программе их профессиональной подготовки.

С этим событием стражей порядка поздравили врио начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Дмитрий Шеховцов и председатель Общественного совета при УМВД, полковник милиции в отставке  Джемал Малышев. Они напомнили собравшимся о том, что главная задача сотрудников полиции - это защита прав и законных интересов граждан, оказание помощи каждому, кто в ней нуждается.

Затем полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, защищать права и свободы граждан, добросовестно нести службу по обеспечению общественной безопасности.

В ближайшее время они приступят к выполнению своих служебных обязанностей в подразделениях органов внутренних дел Псковской области. 

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