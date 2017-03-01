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Экономика

Псковская область получит дополнительно 341 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья

Псковская область получит дополнительно 341 млн рублей из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию заключительных этапов областной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. Такая информация была озвучена на совещании под председательством полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова в среду, 1 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства распределят между Великолукским, Красногородским, Локнянским, Новоржевским, Новосокольническим, Островским, Печорским, Плюсским и Порховским районами, а также Псковом и Великими Луками.

Всего в рамках реализации программы до 1 сентября этого года на территории Псковской области планируется расселить 302 многоквартирных дома площадью более 59 тысяч кв. метров, в которых проживает более 4 тысяч человек. По состоянию на 15 февраля, в благоустроенные жилые помещения в Псковской области фактически переселены 2,5 тысяч человек из более чем тысячи аварийных помещений.

Напомним, президент Владимир Путина поставил задачу ликвидировать аварийный жилищный фонд в срок до 1 сентября 2017 года.

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