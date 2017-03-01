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Культура

3 марта в Пскове откроется выставка «Графика. Отпечаток формы»

3 марта в 16:00 в малом зале Псковского музея-заповедника откроется выставка Сергея Борисова «Графика. Отпечаток формы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке будут представлены более 20 графических работ и скульптур. Вход свободный при покупке билета в Картинную галерею. Выставка продлится до 2 апреля.

Сергей Борисов родился в Москве, окончил Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица по специальности «Скульптор», член Союза Художников Санкт-Петербурга, профессор кафедры дизайна и рекламы, доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Его работы находятся в собрании Государственного Русского музея, Государственного Музея городской скульптуры (Санкт-Петербург), Центрального выставочного зала «Манеж» (Санкт-Петербург), во Дворце конгрессов,  в Константиновском дворце в Стрельне, в Музее петербургского авангарда (дом М. В. Матюшина), в финском Imatra Art Museum, в частных коллекциях России, США, Германии, Финляндии.

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