Сергей Перников почтил память десантника 6-й роты рядового Алексея Храброва

17:29, 01 марта 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников во время рабочей поездки по Пушкиногорскому району в среду, 1 марта, принял участие в торжественном митинге, посвященном Дню памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Памятное мероприятие состоялось в деревне Чертова Гора у могилы военнослужащего легендарной 6-йпарашютно-десантной роты, гвардии рядового Алексея Храброва, погибшего вместе с боевыми товарищами 17 лет назад в Аргунском ущелье Чечни.

Вместе с близкими и родственниками Алексея Храброва и другими участниками церемонии Сергей Перников возложил цветы к могиле героя и почтил память погибшего минутой молчания.

Завершилось мероприятие троекратным оружейным салютом.

За проявленный героизм в ходе спецоперации в Чечне Алексей Храбров стал кавалером ордена Мужества посмертно. Также он был награжден памятной медалью участника боевых действий на Северном Кавказе.

Напомним, 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции в неравном бою, сдерживая натиски двух тысяч боевиков, погибла 6-я рота 104-го парашютно-десантного полка 76-йдесантно-штурмовой дивизии (Псковской). Из 90 десантников выжить удалось всего шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.