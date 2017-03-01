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Экономика

50 рабочих мест создал в Пушкиногорском районе «Стобушинский продукт»

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников в рамках рабочей поездки в Пушкиногорский район посетил предприятие «Столбушинский продукт», которое занимается производством пищевой продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Директор предприятия Виталий Озеров рассказал, что производимая продукция изготавливается по старинным русским рецептам из экологически чистого местного сырья. Он отметил, что в прошлом году предприятие приобрело новое оборудование: станок для скручивания чая и станок для сушки, что позволило расширить ассортимент товара, который сегодня реализуется как в Псковской области, так и по всей России.

Также Виталий Озеров поделился планами. В их числе освоение производства овощных чипсов и цукатов, злаковых постных батончиков, пастилы и подарочных пряников.

Вице-губернатор осмотрел склад готовой продукции и сырья, цех производства и упаковки готовых товаров.

Сергей Перников поинтересовался у Виталия Озерова, участвует ли его предприятие в государственных программах и сотрудничает ли с Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области. На что директор «Столбушинского продукта» ответил утвердительно. В прошлом году предприятие получило компенсацию затрат на приобретение оборудования, а также микрозайм по льготной ставке.

Вице-губернатор поручил директору Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасии Ивановой, принимавшей участие в рабочей поездке, проработать вопрос о кооперации этого предприятия и фермеров по поставке сырья, а также провести консультацию по возможности приобретения оборудования в лизинг.

«Столбушинский продукт» в Пушкинских Горах действует с 2009 года. На предприятии работают более 50 жителей Пушкиногорского района. Количество рабочих мест на заводе постепенно увеличивается. Средняя зарплата — 12 тысяч рублей. Доход от реализации продукции предприятия в 2016 году составил 60 млн рублей.

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