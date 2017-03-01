В Великих Луках собирают металлоконструкции пролетного строения путепровода

18:01, 01 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках на месте строительства путепровода производится конвейерно-тыловая сборка металлоконструкций пролетного строения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

Кроме того, одновременно на разных участках строительства ведутся арматурные и опалубочные работы с последующим бетонированием монолитных тел подпорной стены эстакады въезда, а также монолитных стен путепровода тоннельного типа. Выполняется переустройство коммуникаций.

Строительство ведется согласно графику производства работ.