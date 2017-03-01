«Наркобароны» из Молдавии отправились в псковскую колонию

17:51, 01 марта 2017, ПАИ

1 марта Псковский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении граждан Молдавии 45 и 38 лет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда, установлено, что с августа 2012 года по июнь 2014 года они осуществляли приготовление к незаконному сбыту гашиша в особо крупном размере. Всего к сбыту были приготовлены 90 килограммов наркотика.

Кроме того, 45-летний мужчина по предварительному сговору с неустановленным лицом продал 16 килограммов гашиша.

Суд признал злоумышленников виновными. Преступник 45 лет получил 16 лет лишения свободы, его подельник - 6 лет 3 месяца. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.