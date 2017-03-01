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Общество

В домах великолучан проверили печи, электропроводку и газовое оборудование

1 марта в Великих Луках сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области в целях предупреждения пожаров и гибели на них людей провели профилактический рейд в многоквартирных жилых домах с печным отоплением по проспекту Гагарина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по Псковской области.

В ходе профилактического рейда сотрудники МЧС посетили 10 квартир, проинструктировали 11 человек, а также распространили 25 памяток о мерах пожарной безопасности. 

Государственный инспектор по пожарному надзору проверил состояние отопительных печей, провел визуальный осмотр электропроводки и электроприборов, состояние газового оборудования. А также, он разъяснил основные причины возникновения пожаров и гибели людей при пожарах. Довел информацию о способах защиты жизни и имущества путем использования современных средств раннего обнаружения пожара – автономных пожарных извещателей.

Также гражданам напомнили о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб.

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