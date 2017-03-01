Псковичи могут принять участие в оценке качества предоставления госуслуг

18:10, 01 марта 2017, ПАИ

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области предлагает гражданам оценить качество своих услуг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Псковичи могут принять участие в оценке качества предоставления государственных услуг по выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации, регистрационному учету граждан Российской Федерации, выдаче заграничного паспорта, адресно-справочной работе. Отзывы будут учтены при оценке работы подразделения по вопросам миграции и помогут сделать предоставление государственных услуг более эффективными и удобными, отметили в УМВД.

Тем, кто готов оценить качество оказанной государственной услуги, нужно проинформировать об этом сотрудника по вопросам миграции, сообщив ему номер своего мобильного телефона (номера мобильных телефонов будут использованы исключительно в целях проведения опроса о качестве предоставления государственных услуг и не будут переданы третьим лицам).

На указанный номер телефона придёт SMS-сообщение, на которое нужно ответить, выбрав один из предложенных вариантов ответа, либо позвонит оператор телефонного центра и предложит оценить качество оказанной государственной услуги.

Оставить свое мнение о деятельности УВМ УМВД России по Псковской области также можно через личный кабинет единого портала государственных и муниципальных услуг.

На сайте «Ваш контроль» предлагается 5-бальная шкала оценки деятельности сотрудников по вопросам миграции по следующим критериям: время ожидания в очереди; вежливость и компетентность должностных лиц; доступность информации о порядке предоставления госуслуг; комфортность помещений.

На сайте www.vashkontrol.ru можно не только оценить в баллах качество предоставленной госуслуги, но и написать подробный отзыв о том, что понравилось или не понравилось при её получении, просмотреть оценки и мнения других получателей госуслуг. На основании поступившей информации ежеквартально формируется сводная оценка по каждому территориальному органу, предоставляющему госуслуги.

Чтобы оставить отзыв, необходимо быть зарегистрированным на официальных порталах www.gosuslugi.ru, www.vashkontrol.ru. Кроме того, с целью оценки деятельности подразделения по вопросам миграции можно заполнить опросную форму мониторинга удовлетворенности заявителей качеством государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел Российской Федерации, и обеспечение их доступности.