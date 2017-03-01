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Экономика

Территориальное управление Росимущества по Псковской области присоединили к Новгородскому

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в Новгородской области реорганизовано путем присоединения к нему территориального управления в Псковской области. Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение было принято приказом Росимущества.

Новый орган получил название межрегиональное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях.  

Росимущество — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению федеральным имуществом, в том числе в области земельных отношений, функции по оказанию государственных услуг и правоприменительные функции в сфере имущественных отношений. Находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации.

В Псковской области Росимущество возглавляет Лариса Васильева. В Новгородской - Татьяна Пайвина. 

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