Территориальное управление Росимущества по Псковской области присоединили к Новгородскому
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в Новгородской области реорганизовано путем присоединения к нему территориального управления в Псковской области. Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение было принято приказом Росимущества.
Новый орган получил название межрегиональное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях.
Росимущество — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению федеральным имуществом, в том числе в области земельных отношений, функции по оказанию государственных услуг и правоприменительные функции в сфере имущественных отношений. Находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации.
В Псковской области Росимущество возглавляет Лариса Васильева. В Новгородской - Татьяна Пайвина.