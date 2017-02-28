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Политика

Власти Молдавии приняли решение об отзыве посла в России

Власти Молдавии в ходе заседания правительства приняли решение об отзыве посла Дмитрия Брагиша из России, передает РИА «Новости».

«Предлагаем отозвать чрезвычайного посла Молдавии в Российской Федерации, который по совместительству занимает пост чрезвычайного посла Молдавии в Таджикистане с резиденцией в Москве, Дмитрия Брагиша», — заявила вице-министр иностранных дел и европейской интеграции страны Даниела Морарь.

Она не сообщила причину данного решения. Ожидается, что соответствующее распоряжение подпишет президент страны Игорь Додон.

Ранее сообщалось, что Додон назвал «жизненно важным» восстановление отношений с Россией.

 

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