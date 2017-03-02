Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала до 2023 года

09:23, 02 марта 2017, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты России предлагает продлить программу материнского капитала на пять лет — до 2023 года. «Работаем, прорабатывается это все»,— цитирует ТАСС руководителя ведомства Максима Топилина. «Мы с такими предложениям заходили уже в Правительство. Просто дадим ряд поручений»,— уточнил министр.

Действие федеральной программы материнского капитала истекает в 2018 году. Она была принята в 2007 году и была продлена Правительством в 2016 году. Сумма денежных выплат семьям, в которых родился второй или последующий ребенок, составляет 453 тыс. рублей. Материнский капитал может быть использован для улучшения жилищных условий, образования детей, пенсионного обеспечения родителей или реабилитации ребенка-инвалида.