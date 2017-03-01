Россияне за год потеряли в финансовых пирамидах 1,5 миллиарда рублей

19:46, 01 марта 2017, ПАИ

В 2016 году в России выявлено и ликвидировано 180 финансовых пирамид, в которых сгорело 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила начальник главного управления ЦБ по противодействию недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Валерий Лях, передает ТАСС.

По ее словам, россияне продолжают нести деньги в финансовые пирамиды, и добиться радикального снижения количества таких организаций пока не удается. По данным ЦБ, за последних три года обрушилось 540 пирамид, а ущерб от их деятельности достиг 8,7 млрд рулей.

При этом, по данным регулятора, девальвация и экономический кризис только увеличили интерес населения к сомнительным вкладам. Так, пиковый интерес к вложениям в пирамиды пришелся на 2015 год, когда было обнаружено 200 таких организаций с суммарным ущербом 5,5 млрд рублей.

По мнению Лях, сейчас финансовые пирамиды становятся «все более локальными», а срок их жизни снижается. Она отметила, что сейчас срок жизни пирамиды сократился с семи до трех месяцев. Чиновник добавила, что точное количество жертв финансовых пирамид оценить крайне сложно, поскольку вложения не регистрируются официально — зафиксированные случаи говорят о том, что это десятки или сотни человек в год.

С весны 2016 года в России действует закон, предполагающий уголовную ответственность за создание финансовых пирамид. Мошенникам, собравшим более 1,5 млн рублей грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. Особо крупный размер (более 6 млн рублей) карается принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.