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Общество

В Пскове прошла встреча с эстонской делегацией - специалисты готовят проектные заявки по программе приграничного сотрудничества

Сегодня, 1 марта, заместитель главы города Пскова Игорь Сиротин встретился с эстонской делегацией во главе с мэром породненного города Вярска (Эстония) Раулем Кудре. Во встрече также приняли участие начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина и начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова Кристина Кобызь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Обсуждение коснулось проектов приграничного сотрудничества. В настоящее время в Пскове ведется подготовка проектных заявок для участия в программе приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020». Совместно со специалистами из муниципалитетов Ряпина и Вярска (Эстония) готовится проектная заявка в сфере доступности социальных, оздоровительных и спортивных услуг на приграничных территориях и обучении в профессиональной сфере и в области изучения языков. Так, в рамках проектной заявки Пскове планируются мероприятия по популяризации здорового образа жизни среди молодежи Пскова, Вярска, Ряпина.

Для участия в программе приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» зарубежные партнеры планируют сотрудничество с муниципальным предприятием Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга».

 

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