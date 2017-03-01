Команда ГУ МЧС России по Псковской области заняла третье место в соревнованиях по плаванию среди команд силовых структур

20:08, 01 марта 2017, ПАИ

В соответствии с календарным планом физкультурно-массовых мероприятий Псковского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» сегодня, 1 марта, в бассейне Псковского государственного университета «Универсант» состоялись соревнования по плаванию. В состязаниях приняли участие команды силовых структур, в том числе и команда Главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В состав каждой команды входило 3 участника – двое мужчин и одна женщина. Пловцы соревновались на дистанции 50 м вольным стилем (женщины) и 100 м (мужчины) в индивидуальном заплыве. Также программа соревнований включала в себя и командную эстафету.

В этом году команда Главного управления МЧС России по Псковской области достойно выступила и заняла почётное третье место в смешанной эстафете 3х50 м. В первом этапе данной эстафеты плыли женщины, а затем соревновались мужчины.