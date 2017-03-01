0
18:23
Новые викинги: ПАИ-live c Александром Михайловым (ВИДЕО)
17:36
Читатели ПАИ могут выбрать своего «Мистера Псков»
15:40
Траурные мероприятия, посвященные 17-й годовщине подвига 6-й роты (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:03
Стартовал археологический ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12:34
11 марта группа «Звери» представит в Пскове программу «Акустика. Лучшее»
12:00
Участники конкурса «Мистер Псков» сыграли в большой теннис
11:22
На кладбище «Орлецы» в Пскове почтили память десантников 6-й роты (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Зарплаты федеральных чиновников выросли на 4% за год

По итогам 2016 года средняя зарплата за месяц федеральных госслужащих в России составила 115,7 тыс. руб., что на 4% больше, чем в 2015 году, следует из материалов Росстата, пишет Газета.ру.

Уточняется, что наибольшую зарплату получали госслужащие в аппарате правительства России. Среднемесячная зарплата за отчетный период составила 228,48 тыс. руб. (на 1,4% меньше, чем годом ранее).

Среднемесячная зарплата госслужащих в администрации президента составила 218,65 тыс. руб. (+0,7%), в Совете Федерации — 176,15 тыс. руб. (+1,3%), в Госдуме — 154,85 тыс. руб. (+13%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новые викинги: ПАИ-live c Александром Михайловым (ВИДЕО)
01 марта 2017
Новые викинги: ПАИ-live c Александром Михайловым (ВИДЕО)
Читатели ПАИ могут выбрать своего «Мистера Псков»
01 марта 2017
Читатели ПАИ могут выбрать своего «Мистера Псков»
Траурные мероприятия, посвященные 17-й годовщине подвига 6-й роты (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 марта 2017
Траурные мероприятия, посвященные 17-й годовщине подвига 6-й роты (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Стартовал археологический ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
01 марта 2017
Стартовал археологический ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11 марта группа «Звери» представит в Пскове программу «Акустика. Лучшее»
01 марта 2017
11 марта группа «Звери» представит в Пскове программу «Акустика. Лучшее»
Участники конкурса «Мистер Псков» сыграли в большой теннис
01 марта 2017
Участники конкурса «Мистер Псков» сыграли в большой теннис
На кладбище «Орлецы» в Пскове почтили память десантников 6-й роты (ВИДЕО)
01 марта 2017
На кладбище «Орлецы» в Пскове почтили память десантников 6-й роты (ВИДЕО)
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
01 марта 2017
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»

Идет загрузка...