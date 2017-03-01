Зарплаты федеральных чиновников выросли на 4% за год

20:22, 01 марта 2017, ПАИ

По итогам 2016 года средняя зарплата за месяц федеральных госслужащих в России составила 115,7 тыс. руб., что на 4% больше, чем в 2015 году, следует из материалов Росстата, пишет Газета.ру.

Уточняется, что наибольшую зарплату получали госслужащие в аппарате правительства России. Среднемесячная зарплата за отчетный период составила 228,48 тыс. руб. (на 1,4% меньше, чем годом ранее).

Среднемесячная зарплата госслужащих в администрации президента составила 218,65 тыс. руб. (+0,7%), в Совете Федерации — 176,15 тыс. руб. (+1,3%), в Госдуме — 154,85 тыс. руб. (+13%).