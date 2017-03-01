В Петербурге стали реже жениться и чаще разводиться

20:41, 01 марта 2017, ПАИ

В 2016 году по сравнению с 2015 в Петербурге выросло число разводов, а количество браков сократилось. Это следует из данных ЗАГС, пишет Росбалт.

Так, в прошлом году в Петербурге сыграли 50691 свадьбу, что на 6235 меньше, чем в 2015 году. Вместе с этим в 2016 году распались 25053 семей, что на 399 больше, чем годом ранее.

А вот рождаемость в городе выросла: появились на свет 73489 детей. Это на 2112 больше, чем в 2015 году. Смертность же напротив, снизилась — умерли 61525 петербуржцев, что 556 меньше, чем годом ранее.

Усыновлять детей петербуржцы стали намного реже. Так, в 2016 году новую семью обрели 427 детей, в 2015 - 584.