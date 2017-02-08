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Пенсии

Минтруд обратился в Минюст по вопросу доиндексации страховых пенсий на 0,4%

Министерство труда и социальной защиты России настаивает на доиндексации страховых пенсий на 0,4% с 1 апреля. Ведомство обратилось в Минюст из-за возражений Минфина. «Будем вносить в правительство, с разногласиями, будем на этом настаивать»,— цитирует главу Минтруда Максима Топилина «РИА Новости».

Топилин указал, что, по оценкам Минтруда, возражения Министерства финансов «противоречат закону». «Там 0,4% в части страховой пенсии, не социальной,— объяснил Максим Топилин,— Речь идет о том, что у нас в законе о бюджете ПФР предусмотрена стоимость пенсионного коэффициента с 1 апреля, которая чуть выше, нежели чем та, которая предусмотрена с 1 февраля, на 0,4%».

В последний раз индексация страховых пенсий проводилась в начале февраля. Выплаты были повышены на 5,4% — в соответствии с определенным Минфином фактическим уровнем инфляции. Однако в бюджете Пенсионного фонда России запланирована индексация на 5,8%, установленная на базе прогноза.

В январе ПФР завершил единовременную выплату в 5 тыс. руб. всем пенсионерам. Решение о замене единовременной выплатой доиндексации пенсии за 2015 год было принято правительством. В качестве причины называлось снижение доходов государственной казны на 11%.

 

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