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Общество

На стройке в Калининграде обнаружили массовое захоронение времен Второй мировой

Массовое захоронение времен Второй мировой войны обнаружено при строительстве жилого дома в Калининграде. Об этом сообщает в среду, 1 марта, «Интерфакс» со ссылкой на представителя муниципального предприятия «Альта» Руслана Хисамова.

Во время проведения земельных работ строители обнаружили останки более чем 50 человек, в том числе скелет офицера Вермахта. «В некоторых костях найдены осколки снарядов, пули и медицинские жгуты. Можно говорить, что эти люди погибли во время штурма Кенигсберга (прежнее название Калининграда — прим. ред.ру) весной 1945 года», — отметил Хисамов.

Все найденные останки перезахоронят на муниципальном кладбище в соответствии с местным законодательством, а кости офицера будут погребены в могильнике немецких военных, отметил представитель «Альты». Стройка продолжится в обычном режиме.

 

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