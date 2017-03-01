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Экономика

Титов предложил легализовать в России биткоин

Криптовалюты в России необходимо легализовать и разрешить их обмен на рубли. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции. Такое заявление в ходе презентации программы социально-экономического развития до 2025 года «Стратегия роста» (подготовлен Институтом экономики роста имени Столыпина) сделал бизнес-омбудсмен Борис Титов, передает «Лента.ру».

«Криптовалюты позволяют, обходя санкции и любые институты, привлекать инвестиции для российской экономики», — сказал он.

В программе развития предлагается принять законодательство, регулирующее оборот криптовалют, приравнять их статус к иностранной валюте, разрешить банкам открывать счета в основных криптовалютах и обменивать их на рубли.

Кроме того, авторы «Стратегии роста» выступают за создание специальной биржи, на которой можно было бы обменивать цифровую валюту на обычную.

Биткоин — одна из самых известных криптовалют, она создана на базе блокчейна. Блокчейн (от английского blockchain — блочная цепь) — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.

В марте 2016 года Минфин начал подготовку законопроекта о введении уголовной ответственности за операции с биткоинами и другими криптовалютами. Идею раскритиковал президент Сбербанка Герман Греф. Позднее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил о том, что подготовка документа приостановлена.

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