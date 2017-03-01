Минстрой: Застройщики начали снижать площадь квартир

21:36, 01 марта 2017, ПАИ

Объемы строительства индустриального жилья в квадратных метрах не изменились, но квартир стало больше. Это свидетельствует о том, что застройщики, откликаясь на запросы рынка, пошли по пути снижения площади продаваемых квартир. Об этом в ходе VIII Финансового форума по недвижимости заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, передает «Росбалт».

Несмотря на пессимистичные прогнозы, третий год подряд российские застройщики вводят более 80 млн кв. м. В 2014 году было введено 83 млн «квадратов», в 2015 году — более 85 млн. «Сейчас идет подсчет данных за прошлый год, но, думаю, будет порядка 81-82 млн «квадратов», — заявил Мень.

По его словам, объемы ввода индустриального жилья остались на докризисном уровне. Но если квадратов жилые дома не теряют, то квартир становится больше. Так, как отметил Мень, застройщики реагируют на запросы рынка: денег на покупку жилья у россиян стало меньше, поэтому площадь квартир решено было снизить.

«Еще одна тенденция: сегодня застройщики начали уделять внимание созданию общественных пространств, среде, качеству жизни», — заметил министр. Он добавил, что люди сегодня покупают не квадратные метры, а комфортные условия проживания, и застройщики, которые не уделяют этому внимания, проигрывают конкуренцию.

«Если инвестор, застройщик не перестроится, его ждут серьезные проблемы. Думаю, это безусловный тренд прошедшего года и следующих лет», — подчеркнул Мень.