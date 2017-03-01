Ростуризм: В Псковской области руководство правильно оценило важность развития туризма и выстроило технологию управления отраслью

21:56, 01 марта 2017, ПАИ

«В Псковской области, которая с 2011 года в проекте ФЦП [Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» - ПАИ], руководство правильно оценило важность развития туризма для региона и выстроило технологию управления отраслью. Подготовлены специалисты, у которых большой опыт», - заявил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николай Королев в комментарии порталу «Инвестиции в туризм». Поводом для комментария стало продление Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» до 2025 года.

Николай Королев особо подчеркнул, что «в Псковской области особый случай - кластер развивается на территории культурного наследия, где действуют определенные ограничения».

По его словам, в вопросах работы с ФЦП ситуация в регионах «естественно, зависит от воли политической, зависит от губернатора, зависит от команды. Если команда активная, как правило, регион – участник ФЦП».

Напомним, в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма» в Псковской области реализовывается проект по созданию туристического кластера «Псковский». В частности, на федеральные средства были реконструированы набережные рек Пскова и Великая, Финский парк, улица Калинина, с привлечением частного капитала созданы объекты туристической инфраструктуры.