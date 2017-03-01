В Австрии покупателям электрокаров подарят по четыре тысячи евро

22:11, 01 марта 2017, ПАИ

В Австрии с 1 марта начала работать программа стимулирования спроса на «зеленый» транспорт — автомобили с электрическими и водородными двигателями, в рамках которой покупатели таких машин смогут получить субсидию в четыре тысячи евро, передает ТАСС.

На эту акцию будет выделено в общей сложности 72 миллиона евро, из которых половина пойдет на развитие системы заправочных электростанций. 24 миллиона предоставили инициаторы — министерство транспорта, инноваций и технологий совместно с Министерством сельского и лесного хозяйства, остальное — автопроизводители и автодилеры, которые согласились поддержать программу скидками. Программа продлится до конца 2017 года.

Программа охватывает транспортные средства стоимостью до 50 тысяч евро. При этом покупка автомобилей с гибридным и двигателями будет поощряться премией в 1,5 тысячи евро, электромопедов и электромотоциклов — 750 евро. Для того, чтобы получить премию от государства за покупку экологичного транспорта, необходимо зарегистрироваться на сайте содействия охране окружающей среды и заполнить электронную анкету.

С апреля этого года австрийские власти будут выдавать владельцам экологичных автомобилей специальные зеленые номерные знаки.

В настоящее время практически все крупнейшие мировые автоконцерны имеют свои наработки в сфере произволдства электротранспорта, включая премиальные бренды, такие как Bentley. Основной проблемой выпуска таких машин является создание дешевого и емкого аккумулятора, а также развитие сети зарядных станций. Вместе с тем, за последние годы они постепенно решаются. В частности, батареи для электрокаров подешевели почти вдвое за шесть лет.