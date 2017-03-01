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Общество

В Саратове сотрудник Госархива украл книги XIX века и продавал их по 500 рублей

В Саратове сотрудник Госархива похитил уникальные книги общей стоимостью более 1,2 млрд руб. и продавал каждую по 500–1000 руб. Об этом сообщает издание «Общественное мнение».

По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Татьяны Казаченко, мужчина похитил 46 экземпляров церковных метрических книг 1821–1825 годов.

По данным издания, подозреваемым в преступлении является экс-начальник отдела технического и хозяйственного обеспечения Государственного архива Саратовской области Алексей Полынин.

Отмечается, что сотрудник в течение 2016 года незаконно выносил книги из хранилища и сбрасывал их из окна на территорию прилегающей к зданию стройки, где позже их подбирал. Все книги ему удалось продать через сайт объявлений «Авито».

Покупателями выступили два специалиста по генеалогии. Книги были проданы по цене от 500 до 1000 руб. за штуку, хотя реальная стоимость каждого экземпляра у коллекционеров достигает 30 млн руб.

О кражах мужчины стало известно после обращения одного из посетителей архива, который не смог получить заказанную им книгу, уже проданную преступником.

В ходе расследования все книги были возвращены в архив. Возбуждено уголовное дело.

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