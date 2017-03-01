В 2016 году число киберугроз в мире достигло максимума

09:54, 02 марта 2017, ПАИ

За прошедший год число киберугроз в мире достигло максимума, информирует компания Trend Micro Inc. При этом речь идет об атаках на бизнес. Так, количество программ-вымогателей взлетело на 752%.

По ее данным, совокупные убытки фирм в разных странах мира составили $1 млрд. Наибольшее внимание злоумышленников стали привлекать крупные корпорации, заявили эксперты.

Как уточняет Trend Micro, в число наиболее популярных киберпреступлений вошло мошенничество с использованием корпоративной почты. Убытки от такого рода нападений составили $140 тыс.

Кроме того, хакеры используют уязвимости в популярных офисных программах.

Trend Micro указывает, что более разнообразными стали вирусы-трояны, атакующие банковские системы и программное обеспечение для банкоматов.