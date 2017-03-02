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Общество

В России создадут регистр пациентов, нуждающихся в наркотических средствах

С 1 января 2018 года в России будет создан государственный регистр пациентов, для эффективного лечения которых необходимы препараты, имеющие в своем составе наркотические и психотропные вещества. Об этом пишет газета «Известия».

1 марта вице-премьер Ольга Голодец дала соответствующее поручение главе Минздрава Веронике Скворцовой. Поручение было окончательно выработано после заседания Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве.

Предполагается, что Минздрав создаст модуль по диагностированию у пациента степени болевого синдрома, данные будут включены в структуру электронной карты, разработка которой сейчас ведется в ведомстве.

Шкала боли, по данным издания, уже разрабатывается в профильных ведомствах. Ожидается, что модуль после внесения в него данных о степени боли, испытываемой пациентом, сам выдаст рекомендацию о тех лекарствах, которые необходимы больному, включая даже дозировки и время приема.

Эксперты полагают, что введение шкалы боли является важной инициативой, которая, к тому же, позволит оценивать и ответственность самих врачей.

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