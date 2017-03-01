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Экономика

Центробанк выявил 965 компаний, занимающихся нелегальным кредитованием

В 2016 году Центробанк выявил 965 компаний, занимающихся нелегальным ростовщичеством. Это вдвое выше, чем годом ранее, пишет газета «Известия» со ссылкой рна регулятор.

Все данные об организациях, которые, предположительно, осуществляют свою деятельность нелегально, переданы в Генпрокуратуру.
«Наша деятельность направлена на создание условий, при которых выгода от недобросовестного поведения как для организаций, так и для их сотрудников будет полностью нивелироваться применением эффективных и соразмерных мер наказания. Развитие взаимодействия Банка России с Генеральной прокуратурой будет способствовать скорейшему и оптимальному решению этих задач», – сообщили в пресс-службе ЦБ.

В Центробанке считают, что неотвратимость наказания за незаконную микрокредитную деятельность может способствовать очищению рынка от криминальных игроков.

Кроме того, в ЦБ и Минфине полагают, что для этого необходимо ввести уголовное наказание для нелегальных ростовщиков, поскольку сейчас им грозит лишь штраф в размере 50 тыс. рублей.

Однако, по мнению экспертов, проблема состоит не в ростовщиках, а в клиентах, точнее в слишком жестких требованиях к заемщикам в официальных банках, из-за чего люди переходят «на темную сторону».

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