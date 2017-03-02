Международный день спички отмечается 2 марта

08:16, 02 марта 2017, ПАИ

2 марта отмечается Международный день спички, пишет сalend.ru.

Спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей в человеческой жизни. После изобретения огнива, которое получило повсеместное распространение в средние века, его разжигание требовало немало усилий и определенной сноровки. Позже было придумано помещать кончик сухой лучинки в предварительно расплавленную серу, потом эту ртутную головку прижимали к труту, и она моментально вспыхивала. Так появились первые спички, которые стали объектом внимания химиков – многие занимались их совершенствованием, стараясь сделать спички более удобными и безопасными.

Большой прогресс в совершенствовании спичек был сделан с открытием фосфора. Немецкий учёный А. Ганквитц догадался изготовить спички с серным покрытием, которые зажигались при трении о кусочек фосфора. А сделать их удобными для широкого употребления стало возможным, после изобретения в конце XVIII века французским химиком К. Бертолле соли хлорат калия (более известной как бертолетова). Именно он доказал, что пламя может стать результатом иной химической реакции, капнув серной кислотой на бертолетову соль.

С этого времени во многих странах учёные начали изыскания по созданию удобных и безопасных спичек, а международного патентного права тогда ещё не существовало. Поэтому сегодня и нет единого мнения, кто стал первым изобретателем спичек, таких, какими люди пользуются сегодня. Наиболее часто историю современных спичек исследователи датируют 1805 годом, когда французский химик Шапсель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Это были деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли с добавлением киновари (она служила для окрашивания зажигательной массы в красный оттенок). В солнечную погоду зажечь спичку можно было при использовании линзы, а в другие дни – при сочетании с капелькой серной кислоты.

Первая мануфактура по производству таких спичек была зарегистрирована в Вене в 1813 году. Эти первые спички были очень дорогими и опасными, ведь серная кислота при воспламенении головки могла разбрызгаться и вызвать серьезные химические ожоги. Поэтому работы по совершенствованию спичек продолжались. При поиске другого легковоспламеняющегося вещества заметили белый фосфор, добытый ещё в 1669 году алхимиком Брандом.

По одной из версий, новый образец спичек, состоявших из смеси бертолетовой соли, белого фосфора и клея, придумал английский фармацевт Джон Уокер в 1827 году, по другой - французский химик Шарль Сориа в 1830-м. Но эти фосфорные спички были весьма огнеопасны, поскольку загорались даже от взаимного трения в коробке и при трении о любую твёрдую поверхность (например, о подошву). К тому же, белый фосфор очень ядовит, что было весьма вредно для здоровья (впоследствии производство спичек с использованием белого фосфора было запрещено почти во всех странах). Эту проблему удалось решить лишь через два десятилетия, после того, как в 1847 году был открыт не ядовитый красный фосфор.

Немецкий химик Бетхер сделал свой образец спички – он смешал бертолетову соль, серу с клеем и макнул в него лучинки, предварительно покрытые парафином. А чтобы поджечь эту лучинку, он создал специальную поверхность – смазал бумажку составом, содержащим определенное количество красного фосфора. Новые спички стабильно зажигались и давали желтое, ровное пламя. Они не дымили, не имели неприятного запаха.

Первые такие «безопасные спички» начали производить в 1851 году в Швеции, братья Лундстремы, поэтому долгое время такие спички именовали «шведскими». В 1855 году они были представлены на Международной выставке в Париже и получили золотую медаль.

Современная спичка не содержит соединений серы и хлора, вместо них используются парафины и бесхлорные окислители.

В России выпуск фосфорных спичек начался примерно в 1830-х годах, но документальных подтверждений этому не сохранилось. Достоверно известно, что к 1848 году в стране уже работали более 30 спичечных мануфактур. Но вышедший в том же году закон, разрешающий производство спичек только в Санкт-Петербурге и Москве и ограничивающий розничную продажу спичек, свел все производство на нет. Только через 20 лет было вновь разрешено «повсеместно, как в Империи, так и в Царстве Польском производить выделку фосфорных спичек». Тогда же началась и постепенная механизация спичечного производства. Так, к 1913 году в России действовало 251 зарегистрированное производство безопасных спичек. Причём большинство спичечных фабрик было оснащено механическими станками, работавшими в основном от паровых машин.

Но в связи с революционными событиями, последствиями войн и разрухи, производство спичек в России неуклонно снижалось. Лишь к началу 1940-х годов, после проведенной реконструкции фабрик, началось возрождение спичечного производства, и страна даже стала экспортировать спички в коммерческих масштабах. Однако разрушения во время Великой Отечественной войны свели эти усилия на нет, лишь к середине 1960-х спичечный кризис был в основном ликвидирован.

А уже в 1990-е годы в условиях рыночной экономики производство спичек в России вновь пришло в упадок, чему способствовало и массовое производство одноразовых дешёвых зажигалок. Сегодня лишь немногим спичечным производствам удалось выжить и развиваться в современных условиях.

Помимо своего основного предназначения, спички используются весьма разнообразно: вместо счётных палочек для обучения детей, как условная денежная единица при различных карточных и других играх, для изготовления домиков и других сооружений, для жеребьёвки, для различных логических игр, как реквизит для фокусов. В ряде европейских стран (в Швеции, Швейцарии и Германии) существуют музеи спичек. Небольшой музей спичек есть и в России – в Рыбинске.