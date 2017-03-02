Псковские курсанты проконсультировали осужденных по юридическим вопросам

08:33, 02 марта 2017, ПАИ

Представители юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН России вместе с сотрудником прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области побывали в ИК-4, где оказали осужденным правовую помощь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«В поселке Середка Псковского района мы проконсультировали осужденных исправительной колонии № 4 строгого режима по вопросам в сфере гражданского и гражданско-процессуального права. Мы постарались внимательно вникнуть в проблему каждого обратившегося к нам за правовой помощью осужденного. Надеюсь, что наши консультации были полезны», – сказал курсант Псковского филиала Академии ФСИН Дмитрий Колегаев.

В свою очередь заместитель руководителя юридической клиники, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин вуза Андрей Щербаков отметил: «Курсанты, сталкиваясь с человеческими проблемами, учатся быть неравнодушными к бедам и чаяниям людей. А знания и практические навыки, которые они приобретают при работе в юридической клинике, обязательно пригодятся им в профессиональной деятельности».

Следующий выезд юридической клиники образовательной организации в исправительное учреждение УФСИН России по Псковской области состоится в марте. На этот раз квалифицированную юридическую помощь смогут получить осужденные колонии, расположенной в поселке Идрица Себежского района.