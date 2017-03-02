Епископ Сергий призвал великолучан чаще молиться

08:38, 02 марта 2017, ПАИ

1 марта, в среду первой седмицы Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил первую в этом году литургию преждеосвященных даров в храме Казанской иконы Божией Матери города Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

По окончании богослужения епископ Сергий обратился к верующим с архипастырским словом и преподал всем святительское благословение.

Вечером того же дня он совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме Казанской иконы Божией Матери города Великие Луки. За богослужением молились клирики собора, сотрудники епархиального управления и многочисленные прихожане.

«Пусть преподобный Андрей Критский, которому мы сегодня молились, поможет нам в покаянии, чтобы наше несение поста было угодно Богу, чтобы у нас было время для молитвы и покаяния, чтобы мы научились следовать путем к Богу. Чаще бывайте на святой молитве в храме, чаще молитесь в своих домах, несите в мир добро, оставайтесь в добром здравии. Храни вас всех Господь!» - пожелал владыка.